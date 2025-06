Trump | Raid a Fordow come Hiroshima ha chiuso la guerra | Gaza diversi morti durante la distribuzione degli aiuti

In un clima di tensione globale, le recenti azioni e dichiarazioni scuotono il panorama internazionale. Dal raid di Trump a Fordow, paragonato alla fine della guerra di Hiroshima, alle drammatiche perdite a Gaza durante gli aiuti, la situazione si fa sempre più complessa. Il Parlamento iraniano interrompe la collaborazione con l’Aiea, mentre Meloni invita a mantenere la stessa determinazione per fermare i conflitti in Gaza e Kiev. La geopolitica si gioca su scelte decisive: il mondo osserva.

Il Parlamento iraniano sospende la cooperazione con Aiea. Meloni: "A Gaza e a Kiev usare la stessa determinazione avuta per fermare la guerra Israele-Iran".

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - In occasione dell'imminente Festival di Cannes, importanti figure del cinema, tra cui Pedro Almodovar e Richard Gere, si uniscono in un appello contro il silenzio sulla guerra a Gaza.

