Trump | Putin mi ha offerto il suo aiuto ma non mi serve

In un vertice cruciale alla NATO, Donald Trump svela un retroscena sorprendente: Vladimir Putin gli ha proposto il suo aiuto per risolvere il delicato conflitto tra Israele e Iran. Tuttavia, il presidente americano ha deciso di rifiutare, sottolineando la propria autonomia e determinazione nel gestire la questione senza ingerenze esterne. Un episodio che mette in luce le complesse dinamiche diplomatiche e le scelte strategiche dei leader mondiali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato al vertice della Nato all'Aia, ha detto che il leader del Cremlino Vladimir Putin gli ha offerto al telefono il suo aiuto per una soluzione del conflitto tra Israele e Iran. Trump ha spiegato di aver rifiutato l'offerta e di aver detto al. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump: "Putin mi ha offerto il suo aiuto, ma non mi serve"

Guerra, le parole di Khamenei: “Non ci arrenderemo mai, Israele sarà punito”. Trump: “Putin si è offerto di mediare, ecco cosa ho risposto” - In un contesto di tensioni crescenti e dichiarazioni incisive, Ali Khamenei lancia un messaggio forte e chiaro: "Israele ha commesso un grande errore e sarà punito".

I missili russi su Kyiv prima del vertice Nato. Putin ha una nuova tattica su Kyiv. Secondo Zelensky consisterebbe nel privare l'Ucraina del sostegno statunitense. Le aspettative per un incontro con Trump all'Aia. Di Kristina Berdynskykh Vai su Facebook

Israele-Iran, Trump: Putin mi ha offerto aiuto, ma non mi serve - (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato al vertice della Nato all’Aia, ha detto che il leader del Cremlino Vladimir Putin gli ha offerto al ... Riporta askanews.it

Trump non ne ha voluto sapere della proposta di Putin di mediare con l’Iran - Gli ha chiesto piuttosto di collaborare per trovare un accordo che metta fine all'invasione russa dell'Ucraina ... Secondo ilpost.it