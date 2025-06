Trump | Programma nucleare iraniano ritardato di decenni

Donald Trump afferma che gli attacchi degli Stati Uniti alle centrali nucleari dell'Iran hanno ritardato di decenni il programma nucleare di Teheran, sostenendo che ora il paese abbia raggiunto un punto di equilibrio con il suo arsenale. La sua analisi svela una visione ottimista sulla capacitĂ deterrente americana e sul futuro della regione. Ma cosa significa davvero questa dichiarazione nel contesto geopolitico globale? Andiamo a scoprirlo.

L'Aja, 25 giu. (askanews) - Secondo Donald Trump gli attacchi Usa sulle centrali in Iran hanno ritardato il programma nucleare di Teheran di decenni. "Non credo che lo faranno mai piĂą. Non credo proprio che lo faranno. Penso che prenderanno il loro petrolio, avranno dei missili e una difesa. Penso che ne abbiano abbastanza. Voglio dire, hanno appena passato l'inferno. Penso che ne abbiano abbastanza", ha detto dall'Aja dove è in corso il vertice Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net