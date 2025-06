Trump parla di annientamento del nucleare in Iran ma l’intelligence lo smentisce

Dopo dodici giorni di conflitto tra Iran e Israele, Donald Trump ha dichiarato l’operazione militare statunitense un successo, promettendo l’annientamento del programma nucleare di Teheran. Tuttavia, un report della Defense Intelligence Agency mette in dubbio tali affermazioni, smentendo le parole dell’ex presidente e riaccendendo il dibattito sulla reale portata delle operazioni e sui rischi di escalation nella regione. La verità dietro queste dichiarazioni sarà determinante per il futuro geopolitico del Medio Oriente.

Dopo dodici giorni di conflitto, oltre 600 vittime iraniane e 28 israeliane, Donald Trump ha definito l’operazione militare statunitense in Iran un successo, parlando di « annientamento » del programma nucleare di Teheran. Il premier israeliano Netanyahu ha rilanciato, dichiarando rimosse le «due minacce esistenziali» rappresentate dal nucleare e dall’arsenale missilistico. Ma secondo un report preliminare della Defense Intelligence Agency, il braccio operativo del Pentagono, rilanciato dalla Cnn e dal New York Times, i risultati sarebbero ben più contenuti: i bombardamenti avrebbero colpito principalmente le strutture esterne, lasciando le centrifughe in gran parte intatte e senza azzerare la capacità di arricchimento dell’uranio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump parla di «annientamento» del nucleare in Iran, ma l’intelligence lo smentisce

In questa notizia si parla di: nucleare - trump - annientamento - iran

