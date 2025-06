Trump paragona l' attacco all' Iran a Hiroshima e Nagasaki

Il mondo si interroga sulle dichiarazioni di Donald Trump, che ha paragonato gli attacchi agli impianti nucleari iraniani alle devastanti bombe di Hiroshima e Nagasaki, sostenendo che abbiano posto fine alla guerra. Una dichiarazione che accende il dibattito etico e geopolitico, aprendo nuove riflessioni sulla strada percorsa e sulle conseguenze di azioni così estreme. Ma quali sono le implicazioni di questa analogia?

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha paragonato gli attacchi Usa contro gli impianti nucleari iraniani ai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki durante la seconda guerra mondiale perchĂ© "ha posto fine alla guerra". "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima, non voglio fare l'esempio di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa: ha posto fine a una guerra", ha detto Trump al vertice della Nato all'Aia, prima della plenaria. "Va molto bene - ha aggiunto poi in riferimento all'andamento della guerra - Israele è tornato indietro ieri. Sono stato molto orgoglioso di loro perchĂ© sono tornati, sai, sono andati via perchĂ© ritenevano che fosse una violazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump paragona l'attacco all'Iran a Hiroshima e Nagasaki

In questa notizia si parla di: trump - hiroshima - nagasaki - paragona

Trump: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra - Donald Trump ha dichiarato che l'attacco americano al sito nucleare di Fordow in Iran ha rappresentato un punto di svolta, paragonandolo alle bombe di Hiroshima e Nagasaki nel mettere fine alle guerre.

No, cara presidente Meloni, anche se l'amico e alleato Donald Trump lo chiede non può e non deve accadere che l'Italia consenta l'uso delle basi americane sul nostro territorio. Non basta dire che finora non è stato chiesto: bisogna essere chiari sul futuro. Co Vai su Facebook

Trump paragona l'attacco all'Iran a Hiroshima e Nagasaki; Video; Iran-Israele, Trump: “Il raid Usa a Fordow come Hiroshima e Nagasaki. Ha chiuso la guerra” – IL VIDEO.

Trump paragona l'attacco all'Iran a Hiroshima e Nagasaki - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha paragonato gli attacchi Usa contro gli impianti nucleari iraniani ai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki durante ... Si legge su libero.it

Trump ha paragonato l’attacco all’Iran a Hiroshima e Nagasaki - Passi la propaganda, passi il narcisismo patologico, passi la mancanza assoluta di grammatica istituzionale e diplomatica, ma paragonare gli attacchi Usa contro i siti nucleari iraniani alle bombe sga ... Lo riporta msn.com