Trump non solo Iran-Israele | da bombe a annunci di tregua ecco il ‘pacificatore social’

Donald Trump, l'uomo che non conosce mezze misure, torna prepotentemente sulla scena internazionale con un approccio sorprendente: da bombe a annunci di tregua, si presenta come il nuovo 'pacificatore social'. Dopo aver predetto in 24 ore un accordo tra Russia e Ucraina, il suo intervento mette in luce una strategia audace e controversa, pronta a cambiare le sorti degli equilibri globali. Ma quali saranno le sue vere intenzioni?

Era sicuro, prima del ritorno alla Casa Bianca, che in 24 ore avrebbe trovato un accordo per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Passati cinque mesi dall'inizio del suo secondo mandato, Donald Trump ha annunciato più di un cessate il fuoco – oltre a 'tregue' nella guerra dei dazi – e .

Israele-Iran: bombe su Fordow, centrale nucleare chiave di Teheran. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei?Media: «Khamenei fuggito in un bunker con tutta la famiglia» - Tensioni alle stelle tra Israele e Iran: bombe sulla centrale di Fordow, un’ombra di crisi che coinvolge Trump, Putin e le alte sfere di Teheran.

Medio Oriente, Idf: 100 bombe in due ore su Teheran. La città coperta da fumo. L'Iran: '500 morti e oltre 3000 feriti dal 13 giugno' LA DIRETTA; Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Trump, non solo Iran-Israele: da bombe a annunci di tregua, ecco il 'pacificatore social'.

Trump, non solo Iran-Israele: da bombe a annunci di tregua, ecco il 'pacificatore social' - Il presidente Usa ha annunciato più di un cessate il fuoco, oltre a 'tregue' nella guerra dei dazi, e quasi sempre su Truth Era sicuro, prima del ritorno alla Casa Bianca, che in 24 ore avrebbe trovat ... adnkronos.com scrive

Trump contro Iran e Israele: hanno violato la tregua. E dice a Netanyahu: non sganciare bombe, sarebbe grave violazione - Il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni all’Idf di «rispondere con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell’Iran con attacchi intensi contro obie ... Come scrive ilsole24ore.com