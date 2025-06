Trump | l' attacco ai siti nucleari iraniani come Hiroshima o Nagasaki

Durante il vertice NATO all'Aja, Donald Trump ha riacceso le polemiche con un paragone audace tra l'attacco contro il programma nucleare iraniano e le bombe di Hiroshima e Nagasaki, sostenendo che "questo avrebbe potuto porre fine alla guerra". Un’uscita che alimenta il dibattito sulla strategia militare e le sue implicazioni etiche. Ma quale sarà il futuro di questa escalation?

Anche durante il vertice Nato all'Aja il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando della 'guerra dei 12 giorni', ha rilanciato la sua visione trionfale dell'attacco militare contro il programma nucleare iraniano, paragonandolo agli sganciamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki. "Quell'attacco ha posto fine alla guerra. Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o Nagasaki, ma è stata essenzialmente la stessa cosa", ha affermato Trump. "Quella guerra è finita. Non penso che l'Iran attaccherĂ di nuovo. Non solo abbiamo affrontato con decisione la minaccia critica del loro programma nucleare, che era ciò che volevo, ma abbiamo anche riaffermato la credibilitĂ e la deterrenza americana". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: l'attacco ai siti nucleari iraniani "come Hiroshima o Nagasaki"

