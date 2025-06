Trump la regina Maxima e il video | Donald preso in giro?

Al vertice Nato di L'Aja, tra aggiornamenti politici e momenti di scena, spunta un video che sta facendo discutere: si dice che la regina Maxima d'Olanda abbia preso in giro Donald Trump. Un episodio che alimenta curiosità e speculazioni sui rapporti diplomatici e le dinamiche tra leader mondiali. Ma cosa c'è di vero? Scopriamolo insieme, perché a volte, dietro un sorriso, si nascondono storie sorprendenti.

(Adnkronos) – La regina Maxima d'Olanda ha preso in giro Donald Trump? Il vertice Nato dell'Aja va in archivio, ma sui social rimbalza il video che alimenta dubbi e domande. Il presidente degli Stati Uniti, all'inizio della due giorni, è in compagnia del re Willem-Alexander e della sua consorte. Trump saluta i fotografi scandendo 'thank . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - regina - maxima - donald

Translate postRe Guglielmo Alessandro e la Regina Máxima hanno offerto ospitalità a Donald Trump, offrendogli una stanza presso il Palazzo Huis ten Bosch, per garantire al presidente americano un alloggio confortevole durante il suo soggiorno nei Paesi B Vai su X

Trump è arrivato all'Aja al vertice della Nato. Dovrà incontrare Zelesnkyi Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontrerà con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante il vertice NATO dell'Aia, come riporta la Reuters, citando un funzionario d Vai su Facebook

Trump, la regina Maxima e il video: Donald preso in giro?; Trump, la regina Maxima e il video: Donald preso in giro?; Trump, la regina Maxima e il video: Donald preso in giro?.

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump alla cena dei leader Nato all’Aia - A margine della cena dei Capi di Stato e di Governo Nato all'Aia, Giorgia Meloni e Donald Trump avrebbero avuto un lungo e riservato colloquio ... Da fanpage.it

Trump ospite dei reali d'Olanda, il vertice Nato e la carta del soft power Royal - Nella foto del vertice con 32 leader globali all'Aja, spicca accanto a Donald Trump, la regina Maxima con re Guglielmo Alessandro e l'erede Amalia. corriere.it scrive