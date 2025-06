Trump incontra Zelensky e dal comunicato Nato spariscono le accuse alla Russia

Durante il summit della NATO a L'Aia, un dettaglio sorprendente ha attirato l'attenzione: nel comunicato finale, le accuse all'invasione russa dell'Ucraina sono scomparse, lasciando spazio a un sostegno più generico a Kiev. Un cambiamento di tono che potrebbe indicare nuove strategie politiche e diplomatiche, e che solleva interrogativi sulle reali intenzioni delle potenze coinvolte. Ma cosa significa davvero questa apparente distensione?

Era sicuramente uno dei momenti più attesi dell’intero summit della Nato conclusosi oggi all’Aia, ma un elemento fondamentale è passato quasi inosservato: nel comunicato finale, al punto 3, è scomparsa la condanna all’invasione russa dell’Ucraina. Viene ribadito il sostegno a Kiev, ma senza alcun riferimento esplicito all’aggressione russa, un segnale politico non trascurabile visto che, negli anni scorsi invece l’invasione russa veniva esplicitamente condannata. L’incontro fra il Presidente americano Donald Trump e Volodymyr Zelensky non ha portato alcun risultato tangibile per Kiev, né litigi clamorosi come quello svoltosi lo scorso 28 febbraio alla Casa Bianca, né tantomeno le tanto agognate promesse di forniture di nuove armi americane all’Ucraina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump incontra Zelensky e dal comunicato Nato spariscono le accuse alla Russia

