Trump ' impegno del 5% vittoria per gli Usa merito mio'

Al termine del vertice di L'Aja, Donald Trump ha celebrato con orgoglio il suo ruolo nell'impegno per aumentare la spesa militare, definendola una vittoria monumentale per gli Stati Uniti, l'Europa e la civiltà occidentale. "Non so se è merito mio, ma penso che sia merito mio", ha affermato, sottolineando il suo impatto nel plasmare questa importante decisione. Un risultato che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sicurezza globale...

"L'impegno dell' aumento della spesa militare si chiamerà la dichiarazione di L'Aja, è una vittoria monumentale per gli Usa, perché portavamo un peso ingiusto, ma è anche una vittoria per l'Europa e la civiltà occidentale". Lo ha detto il presidente degli Usa Donald Trump al termine del vertice de L'Aja. "Non so se è merito mio ma penso che sia merito mio".

