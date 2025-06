Trump il video con cui mette a tacere l' Iran | Come Hiroshima

Donald Trump ha scosso il mondo con un video in cui paragona gli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani alle devastazioni di Hiroshima e Nagasaki. Un paragone forte, che pone fine a qualsiasi dubbio sulla ferocia e la determinazione degli Stati Uniti nel difendersi e agire in geopolitica. Ma cosa si nasconde dietro questa dichiarazione? Scopriamo insieme i retroscena di questa controversa strategia diplomatica.

Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha paragonato gli attacchi Usa contro gli impianti nucleari iraniani ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki durante la seconda guerra mondiale, smentendo la Cnn che riportando una fuga di notizie di intelligence suggeriva che l'impatto fosse stato limitato. "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima, non voglio fare l'esempio di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa: ha posto fine a una guerra", ha detto Trump al vertice della Nato all'Aia, prima della plenaria. Descrivendo senza mezzi termini l'attacco chirurgico " Midnight Hammer " nel fine settimana come "distruzione" dei siti nucleari, il leader ha affermato che ha portato a una rapida conclusione il conflitto tra Iran e Israele e ha paragonato gli attacchi alle bombe nucleari sganciate sul Giappone nel 1945. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump, il video con cui mette a tacere l'Iran: "Come Hiroshima"

