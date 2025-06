Trump | Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra E' la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki

Il mondo osserva con attenzione le dichiarazioni di Donald Trump, che paragona il raid su Fordow alla fine della guerra, evocando i tragici eventi di Hiroshima e Nagasaki. Un'azione drastica che, secondo lui, ha portato alla distruzione totale dei tunnel sotterranei, sigillando un capitolo cruciale nel conflitto. Mentre la tregua prosegue, l'attenzione rimane alta: cosa riserverĂ il futuro in questa intricata crisi internazionale?

Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki ». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un punto stampa con Mark Rutte. «Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare a vedere», ha aggiunto. "La tregua - ha aggiunto il presidente americano - sta andando bene, Israele ha fatto retromarcia e sono molto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra. E' la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki"

In questa notizia si parla di: trump - raid - fordow - messo

Missili iraniani su Israele, raid israeliani su Teheran | Media: Trump ha messo il veto sull'eliminazione di Khamenei ma Netanyahu nega - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: missili iraniani colpiscono Israele, mentre raid israeliani colpiscono Teheran.

Translate postTrump ferma Netanyahu e l’Iran. Ma dubbi sui raid: “Fordow non è distrutto”. Cnn e Nyt: “Dalle prime valutazioni del Pentagono le riserve nucleari sono intatte e ora in siti segreti”. @rantoniucci Vai su X

Trump fa il punto sui raid condotti sui siti di Fordow, Natanz e Isfahan e minaccia altre operazioni se Teheran non porrĂ fine alla guerra con Israele Vai su Facebook

Trump: 'Il raid a Fordow come a Hiroshima, ha chiuso la guerra'; Trump: «Oggi notizia importante, decideremo il 5% del Pil per la difesa»; Vertice Nato, Trump: «Raid sulla base Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra. La tregua sta andando bene».

Trump al vertice Nato: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra - "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano "ha ... Come scrive iltempo.it

Trump: "Il raid a Fordow come a Hiroshima, ha chiuso la guerra" - "Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki". Riporta ansa.it