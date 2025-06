Trump ha un sogno segreto ma non troppo | il Nobel per la pace

Trump ha un sogno segreto, ma non troppo: conquistare il Nobel per la Pace. Durante la campagna elettorale, annunciò di voler fermare il conflitto ucraino, e ora si attribuisce il merito di aver favorito tregue in Pakistan-India, Iran, Congo e Ruanda. Islamabad lo ha anche candidato ufficialmente. Un obiettivo ambizioso che potrebbe cambiare il volto della diplomazia internazionale, lasciando tutti a chiedersi: sarà questa la volta buona?

