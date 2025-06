Trump ha rifiutato la proposta di Putin di mediare con l’Iran

Come leader mondiale, Trump ha deciso di respingere l’offerta di Putin di mediare tra Iran e Israele, sottolineando ancora una volta le complesse dinamiche diplomatiche che ora dominano il panorama internazionale. Questa scelta evidenzia le tensioni e le divergenze tra le grandi potenze, alimentando inquietudine e incertezza nelle regioni coinvolte. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione? Scopriamolo insieme.

Nelle ultime ore, Donald Trump ha commentato in a più riprese l’accordo di cessate il fuoco raggiunto, almeno per il momento, tra Iran e Israele. Mentre si trovava sull’ Air Force One, in volo verso i Paesi Bassi per un importante vertice della NATO, il presidente ha rivelato che anche Vladimir Putin si sarebbe offerto di aiutarlo nei negoziati di pace tra le due potenze. La sua proposta, tuttavia, sarebbe stata fermamente declinata. «Come sapete», ha dichiarato, «Vladimir mi ha chiamato. Mi ha chiesto: “Posso aiutarti con l’Iran?”. Gli ho risposto: “Non mi serve aiuto con l’Iran, mi serve aiuto con te”, e che spero che otterremo un accordo anche con la Russia». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump ha rifiutato la proposta di Putin di mediare con l’Iran

In questa notizia si parla di: trump - iran - rifiutato - proposta

Nucleare: Trump, Iran ha ricevuto proposta Usa di accordo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l'Iran ha ricevuto una proposta per un accordo sul programma nucleare americano.

C’è chi si piega agli ordini di Trump. E chi dice no. Pedro Sanchez ha scelto ancora una volta la seconda. Il premier spagnolo ha rifiutato l’aumento delle spese militari al 5% del PIL, come indicato dalla Nato e dal nuovo segretario Rutte dopo le richieste di Tru Vai su Facebook

Attacco israeliano all’Iran, USA non coinvolti ma informati. Trump: «L'Iran non può avere il nucleare»; Putin chiude la porta alla tregua: “Possibile solo con la resa di Kiev; TikTok: Cina boccia proposta di Trump su concessioni dazi in cambio di vendita dell'app.

Trump non ne ha voluto sapere della proposta di Putin di mediare con l’Iran - Gli ha chiesto piuttosto di collaborare per trovare un accordo che metta fine all'invasione russa dell'Ucraina ... Come scrive ilpost.it

Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Tregua poi guerra conclusa” - Una serie di potenti esplosioni nella capitale iraniana avvenute intorno alle 23 italiane, dopo che l'esercito israeliano aveva intimato l'evacuazione dei residenti di un'area nel centro di Teheran, ... repubblica.it scrive