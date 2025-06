Trump ha paragonato l’attacco all’Iran a Hiroshima e Nagasaki

Donald Trump ha paragonato l’attacco agli obiettivi nucleari iraniani alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, scatenando polemiche e sconcerto. Un paragone storico e molto delicato, che mette in discussione la percezione dell’uso della forza militare. Ma come si inserisce questa dichiarazione nel contesto geopolitico attuale? La risposta a questa provocazione potrebbe rivelare molto sulle strategie e le tensioni internazionali del momento.

Passi la propaganda, passi il narcisismo patologico, passi la mancanza assoluta di grammatica istituzionale e diplomatica, ma paragonare gli attacchi Usa contro i siti nucleari iraniani alle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki è troppo anche per uno come Donald Trump. Rispondendo implicitamente all’intelligence secondo cui l’impatto del blitz è stato limitato e non risolutivo, il tycoon al vertice Nato in corso all’Aja l’ha sparata davvero grossa: «Non voglio fare l’esempio di Hiroshima, non voglio fare l’esempio di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa: ha posto fine a una guerra», ha dichiarato poco prima della plenaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump ha paragonato l’attacco all’Iran a Hiroshima e Nagasaki

