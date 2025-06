Trump | Faremo pagare dazi doppi alla Spagna

Dopo il vertice NATO di Aja, Donald Trump minaccia di imporre dazi doppi alla Spagna in risposta al rifiuto di Madrid di aumentare la spesa militare al 5% del PIL. Una mossa che potrebbe intensificare le tensioni tra i due alleati e aprire un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali. Ma quali saranno davvero le ripercussioni di questa escalation?

«È terribile quello che ha fatto la Spagna, si rifiuta di pagare la sua quota, faremo pagare a Madrid il doppio dell’accordo sui dazi ». Lo ha detto Donald Trump al termine del vertice Nato che si è tenuto all’Aja. Il riferimento è al rifiuto da parte della Spagna di portare al 5 per cento del Pil la spesa per la difesa da parte degli Stati membri. Il premier Pedro Sánchez, in modo da non compromettere la spesa dedicata allo Stato sociale spagnolo, ha chiesto una formula più flessibile che renda l’obiettivo opzionale o consenta una clausola di esclusione. Una mossa, questa, che ha indispettito Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Faremo pagare dazi doppi alla Spagna»

