Trump esulta | L' aumento della spesa militare NATO al 5% è una grande vittoria

Un nuovo capitolo si apre nel panorama globale: la NATO ha deciso di aumentare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035, un risultato tanto atteso quanto contestato. Donald Trump, tra trionfi e riconoscimenti, celebra questa svolta come una vittoria storica per l'Europa e l'occidente. Ma cosa significa davvero questo accordo per il futuro della sicurezza internazionale? Scopriamolo insieme.

. I leader della NATO hanno raggiunto un accordo storico: entro il 2035, ogni Paese membro porterĂ la propria spesa militare al 5% del PIL, raccogliendo così mesi di pressioni da parte di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha definito questa decisione, annunciata durante il vertice all'Aia, "una grande vittoria per l'Europa e per la civiltĂ occidentale". Un'Alleanza piĂą forte e determinata. In una dichiarazione congiunta, i membri dell'Alleanza Atlantica hanno sottolineato la loro unitĂ di fronte a "sfide di sicurezza profonde", indicando come principali minacce la Russia e il terrorismo. 🔗 Leggi su Essere-informati.it

In questa notizia si parla di: trump - spesa - militare - nato

Donald Trump perde la pazienza con Elon Musk per le critiche alla proposta di legge su tasse e spesa - La tensione tra Donald Trump ed Elon Musk raggiunge un nuovo picco, mentre il presidente si mostra sempre piĂą confuso e irritato dalle critiche del miliardario alle sue proposte fiscali e di spesa pubblica.

Trump pubblica il messaggio arrivatogli su Truth dal segretario Mark Rutte, visibilmente soddisfatto per aver “messo d’accordo” i paesi NATO sull’innalzamento della spesa militare. "Sig. Presidente, caro Donald, Congratulazioni e grazie per la tua azione de Vai su Facebook

Translate postVERTICE NATO, GIORNATA DECISIVA: MARK RUTTE SPINGE PER AUMENTARE SPESA MILITARE A Donald Trump l'Ucraina non interessa piĂą: vuole che i Paesi Nato aumentino la spesa militare. ? Vai su X

Trump dà l'ordine alla Nato e Meloni scatta sull'attenti ma sulle spese militari ancora non c'è accordo; Cosa significa per l’Italia l’aumento della spesa militare al 5% del PIL deciso al vertice NATO; Nato, Trump: 5% mia vittoria, solo Spagna rifiuta e pagherà dazi doppi.

Vertice Nato: l'Alleanza si ricompatta, Trump esulta. Spesa militare al 5% del Pil - Dopo giorni di tensione, il vertice Nato all’Aja si chiude con un accordo storico sulle spese militari e una ritrovata unità atlantica ... Segnala tg.la7.it

Nato, all’Aia in scena il duello Trump-Sanchez sulla spesa militare - (askanews) – Donald Trump minaccia di far “pagare” alla Spagna l’opposizione all’aumento della spesa per la difesa al 5% del Pil. askanews.it scrive