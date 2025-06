Trump è stato smentito dalla stessa intelligence statunitense sulla distruzione del programma nucleare iraniano

Recenti rivelazioni della stessa intelligence statunitense mettono in discussione le affermazioni di Trump e dei suoi alleati sulla distruzione del programma nucleare iraniano. Secondo il report del Pentagono, gli attacchi hanno solo ritardato il programma di pochi mesi, smentendo le precedenti dichiarazioni di anni di successo. Una veritĂ che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e riaccendere il dibattito internazionale sulla reale efficacia delle azioni militari.

Il report del Pentagono rivela che gli attacchi hanno ritardato il programma di Teheran di pochi mesi, non anni come sostenuto dalla Casa Bianca e da Israele.

"Il programma nucleare di Teheran non è stato distrutto": il rapporto degli 007 fa infuriare Donald Trump - Le rivelazioni sul programma nucleare di Teheran accendono nuovamente le tensioni internazionali: secondo il New York Times, l’Iran avrebbe trasferito uranio e mantenuto siti segreti per l’arricchimento, suscitando l’ira di Donald Trump.

Secondo la Defense Intelligence Agency, i raid in Iran non hanno distrutto le centrifughe e la capacità di arricchimento dell'uranio.