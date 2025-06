Trump è solo il più nitido del club della Guerra rappresentanti dei dem Usa come grilli parlanti scaricano responsabilità sul tycoon

Nel teatro complesso della politica internazionale, Donald Trump emerge come il protagonista di un dramma che mescola potere, inganno e giochi di responsabilità. Mentre i rappresentanti dei Democratici urlano accuse, il tycoon si muove con astuzia, come un abile giocatore che approfitta delle tensioni per consolidare il suo impero. In un mondo postmoderno dominato dalla post-strategia, lo spettacolo deve continuare, e la scena è tutta da interpretare.

L'astuzia non gli manca, come se tra un genocidio e bombardamenti che fanno vittime civili stesse concludendo un nuovo affare e stesse guadagnando grazie ai soliti metodi camorristi ingenti fortune The show must go on, lo spettacolo deve continuare, sintesi del mondo postmoderno, post-strateg.

