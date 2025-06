Trump e l’attacco all’Iran | Non ha funzionato? Chi lo dice è feccia – Video

Nel vivace confronto tra Donald Trump e i media, il presidente americano non ha esitato a definire "scum" e "feccia" chi mette in dubbio l’efficacia degli attacchi contro l’Iran. Al vertice Nato all’Aja, Trump rivendica la distruzione dei siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, ma molte testate, tra cui la Cnn, sollevano dubbi sulla reale riuscita delle operazioni. La verità, tra realtà e propaganda, si gioca su dettagli che potrebbero cambiare le sorti di questa intricata vicenda.

(Adnkronos) – "Scum". "Feccia". Donald Trump, al vertice Nato all'Aja, attacca i giornalisti che mettono in dubbio l'esito degli attacchi portati dagli Stati Uniti contro i siti nucleari dell'Iran. Per il presidente americano, i raid della notte tra sabato e domenica hanno prodotto "l'annientamento" di Fordow, Natanz e Isfahan. Diverse testate – in particolare Cnn . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

«Trump ha accettato la trappola che gli hanno teso Israele, Cia e Pentagono» – Il videocommento di Dario Fabbri sull’attacco Usa all’Iran - In un momento cruciale di tensione internazionale, Trump ha scelto di rispondere con un attacco a sorpresa contro l’Iran, sfidando le promesse di negoziato e aprendo un nuovo capitolo di conflitto.

Negoziati, l'Ucraina rifiuta di distruggere le armi occidentali: "Richiesta assurda". Sale a 28 morti il bilancio dell'attacco di ieri sul Kiev. Kallas: Mosca “non ha chance” se la Nato è unita. Trump: Putin mediatore sull'Iran? Prima mediamo con la Russia Vai su Facebook

