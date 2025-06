Trump e la lezione sull’attacco all’Iran | E’ andata così- Video

Donald Trump, al vertice Nato di L'Aja, rivela con fermezza che l'attacco statunitense ai siti nucleari iraniani ha portato a una vera e propria "obliteration". Un’espressione forte, ma che sottolinea la decisività delle azioni intraprese. La sua dichiarazione apre un dibattito acceso sulla politica internazionale e le ripercussioni future. In un mondo sempre più complesso, ogni parola conta, e questa non fa eccezione.

(Adnkronos) – "E' stato un annientamento". Donald Trump, a margine del vertice Nato a L'Aja, ribadisce che l'attacco portato dagli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani ha prodotto una 'obliteration'. "Forse è una parola un po' forte ma è quello che è successo, un annientamento", dice il presidente americano. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: trump - attacco - lezione - iran

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco - Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Il cessate il fuoco tra Iran e Israele annunciato da Trump è già a rischio >> https://cityne.ws/uAaaD Tel Aviv annuncia una forte risposta ad attacco Teheran. Ma è giallo sui missili balistici. L'Iran nega il nuovo lancio e si parla di "fazioni ribelli" Vai su Facebook

?WSJ: “Trump ha dato l’ok ai piani d’attacco per l’Iran ma sospeso l’ordine di esecuzione per vedere se l’Iran vuole abbandonare il suo programma nucleare”. In corso nuovo attacco missilistico iraniano contro Israele - @ultimoranet Vai su X

Trump e il video della 'lezione': Vi spiego l'attacco all'Iran; Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Cnn: Per 007 Usa nucleare ritardato solo di mesi. Casa Bianca smentisce.

Trump: raid Usa in Iran come Hiroshima - "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano all'Iran "ha posto fine a una guerra". Secondo rainews.it

Trump al vertice Nato: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra - "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano "ha ... Segnala iltempo.it