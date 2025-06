Trump e la cultura Maga sono la più grande lezione di anti-atlantismo della storia

Trump e la cultura Maga rappresentano, senza dubbio, la lezione più significativa di anti-atlantismo nella storia recente. Luigi Iossa analizza come questa figura si opponga alle narrazioni convenzionali, scuotendo gli schemi dell’ordine globale. Sarà anche che, essendo nato nel 2000, non ho mai visto negli Stati Uniti quell’incarnazione di grandezza promessa, ma l’eredità di Trump ci invita a riflettere sul vero significato di potere e indipendenza.

di Luigi Iossa Sarà che sono un figlio del 2000, e quindi non particolarmente attratto dall’atlantismo spietato che ha contraddistinto la seconda metà del ‘900 europeo e italiano, sarà che non ho mai sognato di vivere negli States, sarà, forse, che da quando sono nato in fin dei conti gli Usa non è che abbiano fatto chi sa quali grandi figure. I vantaggi dell’amministrazione Trump sono pochi e rarefatti, però questo secondo mandato del palazzinaro newyorkese porta con sé una caratteristica inconfondibile: una cieca sincerità; non si intende la sincerità e l’onestà di un buon politico nell’affrontare i problemi del proprio paese, ma la totale mancanza di freni inibitori, Donald, lo zio d’America, dice tutto ciò che gli passa per la testa e fa tutto ciò che vuole e vogliono i suoi amici imprenditori, anche se alla fine non riesce a essere di aiuto nemmeno a loro (vedi Elon Musk e le vagonate di milioni persi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it