Trump deride Teheran dopo fine Guerra dei 12 giorni il VIDEO dei jet B-2 sulle note della canzone Bomb Iran del 1980

Dopo la fine della guerra di dodici giorni, un video spettacolare ha catturato l'attenzione mondiale: i jet B-2 che sorvolano Teheran sulle note della canzone "Bomb Iran" del 1980, reinterpretata con una parodia dei Beach Boys. Questa scena, accompagnata da un post provocatorio di Trump su Truth Social, mette in evidenza come le tensioni si trasformino in gesti mediatici che dividono e sorprendono, aprendo una finestra sul nuovo scenario geopolitico.

I caccia B-2 sganciano una serie di bombe sulle note della canzone del 1980 Bomb Iran di Vince Vance & the Valiants, parodia della celebre Barbara Ann, scritta dai Regents nel 1961 ma resa nota dai Beach Boys Il presidente degli Stati Uniti deride Teheran con un post provocatorio su Truth Soc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Trump deride Teheran dopo fine Guerra dei 12 giorni, il VIDEO dei jet B-2 sulle note della canzone ‚ÄúBomb Iran‚ÄĚ del 1980

