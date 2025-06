Trump blinda l' articolo 5 della Nato | Siamo con gli alleati

In un momento cruciale per la sicurezza globale, Trump rafforza l'articolo 5 della NATO, sottolineando il suo impegno con gli alleati. Durante la riunione all'Aia, si discuterà un deciso aumento della spesa militare dal 2% al 5% del PIL, mentre sul tavolo ci saranno anche le tensioni in Ucraina e gli sviluppi sul nucleare di Teheran. Un vertice che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali e le alleanze future.

La riunione de L'Aia sancirà un aumento di spesa militare dal 2% al 5% del Pil per gli stati membri. Ma sul tavolo ci sarà anche la questione ucraina e gli sviluppi sul nucelare di Teheran.

