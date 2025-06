Trump | attacco in Iran come Hiroshima ha messo fine alla guerra

Donald Trump ha dichiarato che l'attacco americano al sito nucleare di Fordow in Iran ha rappresentato un punto di svolta, paragonandolo alle bombe di Hiroshima e Nagasaki nel mettere fine alle guerre. Al vertice Nato all'Aia, ha affermato che questa azione ha evitato un conflitto più esteso tra Israele e Iran, sottolineando come la distruzione degli impianti nucleari abbia prevenuto un'escalation militare. Ma qual è il vero prezzo di questa decisione?

"Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano "ha posto fine a una guerra". Lo ha detto Donald Trump al vertice della Nato all'Aia riferendosi ai raid Usa sul sito nucleare iraniano di Fordow. "Questo ha posto fine alla guerra" tra Israele e Iran, ha aggiunto, "se non avessimo distrutto gli impianti nucleari iraniani, ora starebbero combattendo". Il sito nucleare iraniano colpito dalle bombe Usa è stato "totalmente annientato", dice Trump durante un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte a L'Aia. Secondo Trump "Israele ha fatto un rapporto" sull'entità degli attacchi Usa e "loro hanno parlato di annientamento totale" dei siti iraniani, ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra

In questa notizia si parla di: trump - fine - guerra - attacco

Trump: sanzioni a Mosca se non raggiungeremo l'accordo per porre fine alla guerra. Macron lo sprona dopo l'attacco russo in Ucraina - Donald Trump ha avvertito Mosca di sanzioni severe se non si raggiungerà un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina, ribadendo la sua fiducia nella disponibilità di Vladimir Putin a negoziare.

Translate postLa “guerra dei 12 giorni” tra #Iran e #Israele | Trump annuncia l’accordo via social, ma i governi non confermano subito. Quattro morti a Beer Sheva per un attacco iraniano prima della tregua. Media locali ora parlano di fine delle ostilità . Vai su X

"Possibile raid Usa nel fine settimana". Trump ha approvato i piani d'attacco ma dà ancora tempo all'Iran. Cnn: "Vuole evitare una guerra più ampia in Medio Oriente". L'Aiea: "Mai detto che l'Iran sta costruendo un'arma nucleare" notizie.tiscali.it/esteri/articoli/us Vai su Facebook

Cnn: Per 007 Usa nucleare ritardato solo di mesi. Casa Bianca smentisce; Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Pezeshkian: No ad armi nucleari, solo i nostri diritti legittimi. Netanyahu: Vittoria storica - Apre in rialzo la Borsa di Tokyo dopo la tregua tra Iran e Israele.

Trump al vertice Nato: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra - "Non voglio fare l'esempio di Hiroshima o di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa", l'attacco americano "ha ... Scrive iltempo.it

Trump: "Il raid a Fordow come a Hiroshima, ha chiuso la guerra" - "Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki". Segnala ansa.it