Finalmente, l’arena politica di New York si infiamma con un nuovo protagonista: Zohran Mamdani, un giovane socialista di soli 33 anni, ha sconfitto l’ex governatore Cuomo alle primarie democratiche, segnando un cambiamento epocale. Ma mentre i suoi sostenitori celebrano la vittoria, Donald Trump non perde occasione per attaccarlo duramente, definendolo “un pazzo comunista”. La sfida tra passato e futuro sta entrando nel vivo, e il futuro della Grande Mela si fa sempre più incerto.

“Finalmente è successo, i Democratici hanno superato il limite. Zohran Mamdani, un pazzo comunista al 100%, ha appena vinto le primarie dem e si avvia a diventare sindaco”. Il presidente Usa Donald Trump attacca apertamente l’outsider, socialista di 33 anni ( qui il suo profilo ), che ha battuto l’ex governatore Andrew Cuomo conquistando la nomination a primo cittadino di New York. “Abbiamo già avuto dei radicali di sinistra, ma questo sta diventando un po’ ridicolo”, ha incalzato Trump in un post su Truth social. Il tycoon non si limita a questo ma va anche oltre. Per lui Mamdani “ha un aspetto terribile, la sua voce è irritante, non è molto intelligente, ha l’appoggio di AOC (Alexandra Ocasio Cortez)+3, di tutti stupidi, e persino il nostro grande senatore palestinese, il piangente Chuck Schumer, sta strisciando verso di lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca Zohran Mamdani, il vincitore delle primarie dem a New York: “È un pazzo comunista”

