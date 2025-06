Trump attacca la Cnn e il New York Times | I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti

In un attacco deciso alle testate giornalistiche di punta, Donald Trump accusa CNN e The New York Times di manipolare le notizie sui recenti bombardamenti in Iran. Secondo l’ex presidente, i siti nucleari sono stati completamente distrutti, segnando uno dei più grandi successi militari degli Stati Uniti. Una disputa che mette in luce tensioni e interessi geopolitici ancora più forti, lasciando il mondo a chiedersi cosa sia realmente successo dietro le quinte di questa operazione cruciale.

Donald Trump attacca Cnn e il New York Times per aver riportato indiscrezioni secondo le quali i bombardamenti americani non hanno distrutto i siti nucleari e hanno solo ritardato il programma iraniano di qualche mese. Cnn e il New York Times "si sono alleati nel tentativo di sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia. I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump attacca la Cnn e il New York Times: "I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti"

In questa notizia si parla di: newyork - times - siti - nucleari

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

Translate post#IranIsraelConflict Secondo CNN e New York Times gli attacchi USA ai siti nucleari iraniani non hanno distrutto i componenti principali né causato il crollo degli edifici sotterranei. Le scorte di uranio arricchitto sarebbero state spostate, il progra Vai su X

Secondo fonti sentite da CNN e New York Times a proposito della valutazione preliminare dell’intelligence USA sull’attacco dello scorso fine settimana contro siti nucleari in Iran, questi non sarebbero stati affatto distrutti: “Li hanno forse rallentati di qualche me Vai su Facebook

Trump attacca Cnn e Nyt: 'Siti nucleari in Iran distrutti'; Nyt, per 007 Usa Iran ha trasferito uranio in siti segreti; Per gli 007 i raid USA non hanno distrutto i siti nucleari in Iran: Al massimo li hanno rallentati.

Trump attacca Cnn e Nyt: 'Siti nucleari in Iran distrutti' - Donald Trump attacca Cnn e il New York Times per aver riportato indiscrezioni secondo le quali i bombardamenti americani non hanno distrutto i siti nucleari e hanno solo ritardato il programma iranian ... Segnala msn.com

“I siti nucleari non sono stati distrutti, programma ritardato di pochi mesi”: il primo report Usa sull’attacco all’Iran - Un'analisi del Pentagono rivela che l'attacco Usa ai siti nucleari iraniani ha causato danni minori, contrariamente a quanto dichiarato da Trump ... Da ilfattoquotidiano.it