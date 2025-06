Trump attacca Cnn e Nyt | ' Siti nucleari in Iran distrutti'

in grave errore nel diffondere informazioni fuorvianti, cercando di minimizzare un'azione militare che ha segnato una svolta decisiva nella regione. In un clima di tensione crescente, Trump non esita a sfidare le grandi testate, difendendo con fermezza il successo delle operazioni e la veritĂ dei fatti. La battaglia dell'informazione si fa sempre piĂą accesa, rivelando quanto sia cruciale il ruolo dei media nel plasmare l'opinione pubblica e le strategie geopolitiche.

Donald Trump attacca Cnn e il New York Times per aver riportato indiscrezioni secondo le quali i bombardamenti americani non hanno distrutto i siti nucleari e hanno solo ritardato il programma iraniano di qualche mese. Cnn e il New York Times "si sono alleati nel tentativo di sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia. I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti. Sia il New York Times che Cnn sono stati criticati duramente dall'opinione pubblica", ha detto Trump. Il bombardamento dei siti nucleari iraniani è stato un "successo: non solo abbiamo distrutto il programma nucleare" di Teheran ma "lo abbiamo fatto senza vittime americane". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump attacca Cnn e Nyt: 'Siti nucleari in Iran distrutti'

In questa notizia si parla di: trump - siti - nucleari - attacca

