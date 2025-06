Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran e poi richiama Netanyahu

In un sorprendente colpo di scena, Trump annuncia una tregua tra Israele e Iran, suscitando speranze di pace nella regione. Tuttavia, poche ore dopo, decide di richiamare Netanyahu, lasciando il mondo intero a chiedersi quali siano le vere intenzioni degli attori coinvolti. Un gesto deciso e forse imprevedibile che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni mediorientali. La situazione resta incerta, ma una cosa è certa: tutto può cambiare in un battito di ciglia.

Il tycoon sarebbe stato “particolarmente risoluto e diretto” con il premier israeliano L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran e poi richiama Netanyahu

trump - annuncia - tregua - israele

