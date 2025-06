Trump afferma che il programma nucleare iraniano è stato ritardato di decenni

Il dibattito sul programma nucleare iraniano si infittisce: Donald Trump sostiene che gli attacchi statunitensi hanno ritardato di decenni le ambizioni nucleari di Teheran, mentre Israele avverte che è ancora presto per trarre conclusioni definitive. Un confronto che acceso che pone nuove sfide alla regione e all’ordine globale. Leggi tutto per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Il 25 giugno Donald Trump ha affermato che il programma nucleare iraniano è stato ritardato di “decenni” grazie agli attacchi statunitensi, mentre Israele ha riconosciuto che è troppo presto per una valutazione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump afferma che il programma nucleare iraniano è stato ritardato di decenni

In questa notizia si parla di: trump - programma - nucleare - iraniano

L’amministrazione Trump chiude un programma di ricerca sul vaccino contro l’Hiv: tagliati 258 milioni - L'amministrazione Trump ha messo la parola fine a un programma cruciale per la ricerca di un vaccino contro l'HIV, tagliando 258 milioni di dollari.

