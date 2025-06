Truman Capote – A sangue freddo | storia di un' ossessione che ha cambiato letteratura e giornalismo americani

Se hai già letto "A sangue freddo", saprai quanto Truman Capote abbia rivoluzionato la narrativa e il giornalismo americano con la sua capacità di dipingere scene vivide e coinvolgenti. Il film di Bennett Miller, con Philip Seymour Hoffman, ci permette di rivivere questa storia di ossessione e verità in modo ancora più intenso. Non perdere l’appuntamento del 26 giugno al Parco della Cervelletta: ecco perché (ri)vederlo sarà un’esperienza indimenticabile.

Bennett Miller presenta il film con Philip Seymour Hoffman il 26 giugno alle 21: 15 al Parco della Cervelletta per il Cinema in Piazza. Ecco perché (ri)vederlo. Chiunque abbia letto A sangue freddo, il romanzo capolavoro di Truman Capote converrà sulla natura cinematografica della scrittura dell'autore di New Orleans. Una scrittura capace di evocare immagini nitidissime nella mente di chi legge, creando una tale partecipazione emotiva da faticare a separarsi da quelle pagine. Un romanzo-reportage pubblicato nel 1966 che cambiò per sempre la sua vita e la narra. Un romanzo-reportage pubblicato nel 1966 che cambiò per sempre la sua vita e la narrativa americana.