Truffe agli anziani Padova scende in campo con la 3ªedizione di Noi non ci caschiamo!

La città di Padova si unisce nella lotta contro le truffe agli anziani con la terza edizione di “Noi non ci caschiamo!”. Questa iniziativa, supportata da una task force dedicata, mira a prevenire e contrastare gli imbrogli prima che possano danneggiare le persone più vulnerabili. È un passo deciso verso la sicurezza e la tutela dei nostri cari, perché insieme possiamo resistere e sconfiggere questa piaga.

