Truffe agli anziani continua l' opera della polizia nei quartieri | l' incontro con il comitato Torre Lupo

Sempre più cittadini, specialmente gli anziani, sono vittime di truffe sempre più sofisticate. La polizia di Stato intensifica gli incontri nei quartieri, come quello con il comitato Torre Lupo, per diffondere consapevolezza e strategie di difesa. "Riconoscere, prevenire, reagire": è questa la chiave per proteggersi e contrastare efficacemente le frodi. Solo grazie alla collaborazione comunitaria si può rafforzare la sicurezza di tutti.

"Riconoscere, prevenire, reagire". Sono i consigli che gli agenti della polizia di Stato ripetono come un mantra, nel corso degli incontri informativi dedicati ai cittadini per difendersi da truffe e truffatori. Grazie al supporto dei comitati di quartiere, che riescono a raggiungere un bacino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

