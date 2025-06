Truffano una coppia di anziani in punto di morte e si fanno nominare eredi universali | due arresti

Una vicenda agghiacciante di inganno e crudeltà scuote la comunità: due truffatori hanno approfittato della fragilità di due anziani, Stefania Guidi e Michele Paradiso, strappando loro il patrimonio attraverso manovre subdole. Dopo la morte dei coniugi, la scoperta delle modifiche al testamento ha portato alla luce un inganno ai limiti dell'osceno. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela degli anziani e la lotta contro le frodi. Continua a leggere

I coniugi raggirati erano la scultrice Stefania Guidi e il marito musicista Michele Paradiso. Morti a distanza di pochi mesi, la coppia aveva modificato il testamento lasciando i loro beni ai truffatori, poi denunciati per circonvenzione di incapace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

