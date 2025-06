Truffano una concessionaria di auto veneziana per 300.000 euro | sgominata banda

Una truffa milionario scuote il mondo dell’automotive veneziano: la Polizia di Stato sgomina una banda criminale responsabile di aver sottratto 300.000 euro a una nota concessionaria. L’indagine, condotta con meticolosa precisione, ha portato all’arresto di un uomo e alla denuncia di altri nove soggetti, smascherando un complicato sistema di frodi online. Questa operazione dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale vigilare e contrastare le truffe nel settore.

Roma, 25 giugno 2025- La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo residente in provincia di Roma e alla denuncia in stato di libertà di altri nove soggetti, residenti in provincia di Frosinone, responsabili di una truffa organizzata ai danni di una nota concessionaria di autovetture della Provincia di Venezia, per un importo complessivo di 300.000 euro. Il gruppo criminale, in particolare, utilizzando falsi indirizzi di posta elettronica, apparentemente intestati a un importante distributore di autovetture a livello nazionale, aveva concluso con l’azienda veneziana un ordine per l’acquisto di numerosi veicoli multimarca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

