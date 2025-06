Truffa via sms la raccomandazione dell' ospedale Cardarelli | Non richiamate quel numero

Attenzione: nelle ultime ore, l'ospedale Cardarelli sta ricevendo numerose segnalazioni di truffe via SMS. I malintenzionati inviano messaggi che fingono di essere dal servizio CUP, chiedendo di chiamare un numero che inizia con 899 per "importanti comunicazioni". È fondamentale non cadere nella trappola: mai richiamare quei numeri e diffondere questa allerta a chiunque possa essere coinvolto. La sicurezza online è una responsabilità di tutti!

In queste ore l'Urp dell'ospedale Cardarelli sta ricevendo diverse segnalazioni da cittadini che dichiarano di aver ricevuto un sms mediante il quale un finto servizio CUP chiederebbe di contattare "con urgenza" un numero che inizia per 899 per “importanti comunicazioni”. Da quanto denunciato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

