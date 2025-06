Truffa via sms finto Cup Cardarelli raccomanda di non richiamare

Attenzione alle truffe via SMS: il Cardarelli avverte i cittadini di ricevere messaggi falsi che fingono di richiedere un contatto urgente tramite numeri a pagamento. È fondamentale non rispondere, eliminare il messaggio e segnalare eventuali sospetti alle autorità. La sicurezza dei nostri dati e del nostro denaro dipende dalla nostra attenzione: restate vigili e informati per proteggervi da truffe online sempre più sofisticate.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Urp del Cardarelli sta ricevendo diverse segnalazioni da cittadini che dichiarano di aver ricevuto un sms mediante il quale un finto servizio Cup chiederebbe di contattare “con urgenza” un numero che inizia per 899 per “importanti comunicazioni”. Da quanto denunciato, si tratterebbe di numeri a pagamento, a danno dei cittadini. L’Azienda ospedaliera raccomanda di ignorare il messaggio, eliminarlo e non richiamare. Il Cup del Cardarelli comunica soltanto attraverso il numero telefonico con prefisso 081 le cui prime tre cifre iniziano con 747 ed è consultabile da telefono fisso al numero verde 800. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa via sms finto Cup, Cardarelli raccomanda di non richiamare

