Truffa via Sms del finto CUP il Cardarelli raccomanda | non richiamare

Attenzione a una nuova truffa via SMS che si spaccia per il servizio CUP del Cardarelli. Le segnalazioni indicano messaggi ingannevoli che invitano a chiamare numeri a pagamento, mettendo a rischio i cittadini. Il Cardarelli raccomanda: non richiamate e non fornite dati personali. Restate vigili e diffondete questo avviso per proteggere voi stessi e la vostra community da truffe sempre più sofisticate.

In queste ore l’Urp del Cardarelli sta ricevendo diverse segnalazioni da cittadini che dichiarano di aver ricevuto un Sms mediante il quale un finto servizio CUP chiederebbe di contattare “con urgenza” un numero che inizia per 899 per “importanti comunicazioni”. Da quanto denunciato, si tratterebbe di numeri a pagamento, a danno dei cittadini. L’Azienda ospedaliera . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Truffa via Sms del finto CUP, il Cardarelli raccomanda: non richiamare

In questa notizia si parla di: cardarelli - finto - truffa - raccomanda

Napoli, truffa via sms del finto Cup: l'avviso dell'ospedale Cardarelli ai cittadini - Attenzione a Napoli: l'ospedale Cardarelli avvisa i cittadini di una truffa via SMS che utilizza un finto servizio CUP per ingannare e frodare.

Truffa via Sms del finto CUP, il Cardarelli raccomanda: non richiamare; Napoli truffa via sms del finto Cup | l' avviso dell' ospedale Cardarelli ai cittadini.

Truffa via Sms del finto CUP, il Cardarelli raccomanda: non richiamare - In queste ore l’Urp del Cardarelli sta ricevendo diverse segnalazioni da cittadini che dichiarano di aver ricevuto un Sms mediante il quale un finto servizio CUP chiederebbe di contattare “con urgenza ... Lo riporta 2anews.it

Truffa del finto Cup, il Cardarelli di Napoli lancia l'allarme - Truffa del finto Cup: in queste ore stanno arrivando a utenti in tutta Italia Sms mediante il quale un finto servizio Cup chiede di contattare "con urgenza" un numero che ... Riporta ilmattino.it