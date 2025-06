Truffa del finto incidente stradale | arrestato 24enne a Mordano

Una giovane vittima, convinta di aver appena avuto un incidente, si è trovata coinvolta in una truffa ingegnosa e pericolosa. La frode, orchestrata da un 24enne napoletano, ha portato all'arresto dell'uomo a Mordano. La vicenda mette in luce come le truffe siano sempre più sofisticate e rischiose, sottolineando l'importanza di rimanere vigili e diffidare di ogni richiesta sospetta, anche quando tutto sembra sembrarci sotto controllo.

“Mamma, sto bene, tranquilla!”. È iniziata così la truffa messa in atto da un 24enne napoletano ai danni di una donna di 56 anni residente a Bubano, frazione del comune di Mordano, in provincia di Bologna. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo operativo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

