Truffa del finto Cup il Cardarelli di Napoli lancia l' allarme

Attenzione a una nuova truffa che sta facendo parlare di sé: il finto servizio Cup Cardarelli di Napoli sta inviando SMS ingannevoli in tutta Italia, chiedendo agli utenti di chiamare numeri sospetti con urgenza. Questa frode mira a carpire dati personali o a indurre pagamenti fraudolenti. È fondamentale essere vigili e diffidare di messaggi non ufficiali, proteggendo così i propri dati e la propria salute digitale.

Truffa del finto Cup: in queste ore stanno arrivando a utenti in tutta Italia Sms mediante il quale un finto servizio Cup chiede di contattare "con urgenza" un numero che inizia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Truffa del finto Cup, il Cardarelli di Napoli lancia l'allarme

In questa notizia si parla di: finto - truffa - cardarelli - napoli

La truffa del finto dipendente Google: come una semplice chiamata può farti perdere l’accesso alla tua mail - Una nuova truffa sta allertando gli utenti in Italia: il finto dipendente Google. Attraverso una semplice telefonata, i malintenzionati riescono a ottenere l'accesso agli account di posta elettronica, sfruttando la buona fede delle persone.

Vasco Rossi è in città! Mi ha detto che arrivare a Napoli ogni volta è “un’emozione pazzesca”! E voi siete d’accordo con lui? Vai su Facebook

Napoli, truffa via sms del finto Cup: l'avviso dell'ospedale Cardarelli ai cittadini; Truffa del finto Cup, il Cardarelli di Napoli lancia l'allarme; Il business del sangue: affitti e consulenze ai familiari dei dirigenti Avis coi soldi delle donazioni.

Truffa del finto Cup, il Cardarelli di Napoli lancia l'allarme - Truffa del finto Cup: in queste ore stanno arrivando a utenti in tutta Italia Sms mediante il quale un finto servizio Cup chiede di contattare "con urgenza" un numero che ... Secondo msn.com

Truffa via Sms del finto CUP, il Cardarelli raccomanda: non richiamare - In queste ore l’Urp del Cardarelli sta ricevendo diverse segnalazioni da cittadini che dichiarano di aver ricevuto un Sms mediante il quale un finto servizio CUP chiederebbe di contattare “con urgenza ... Da 2anews.it