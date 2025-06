Truffa del bagno ad Ancona casa di un' anziana ripulita da una coppia | come funziona il raggiro

A Ancona, una giovane donna ha ingannato un'anziana facendosi passare per un'ospite temporanea, convincendola a consentirle di usare il bagno. Questa truffa, purtroppo, si è conclusa con il furto degli oggetti di valore della vittima, lasciando un’ombra di sospetto e preoccupazione nella comunità. Ma come funziona questa tattica subdola e come possiamo proteggerci? Scopriamolo insieme.

Una giovane è stata denunciata ad Ancona per furto in abitazione, ingannando un'anziana con la scusa di usare il bagno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Truffa del bagno ad Ancona, casa di un'anziana ripulita da una coppia: come funziona il raggiro

In questa notizia si parla di: bagno - ancona - anziana - truffa

Truffa del bagno ad Ancona, casa di un'anziana ripulita da una coppia: come funziona il raggiro; Truffa un'anziana ad Ancona e si dà alla fuga: fermato a Pescara; Truffa del falso incidente, inseguimento in A14 per arrestare il finto carabiniere.

Truffa del bagno ad Ancona, casa di un'anziana ripulita da una coppia: come funziona il raggiro - Una giovane è stata denunciata ad Ancona per furto in abitazione, ingannando un'anziana con la scusa di usare il bagno. Scrive virgilio.it

Ancona, coppia chiede di usare il bagno e ripulisce la casa dell'anziana: messi un fuga dal fisioterapista - Coppia chiede di usare il bagno e ripulisce la casa dell'anziana: messi un fuga dal fisioterapista. Come scrive msn.com