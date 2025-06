Trovato un cadavere forse è il bagnino scomparso

Una tragica scoperta scuote il Bresciano: il corpo di un uomo, forse il 37enne bagnino scomparso da casa lunedì, è stato trovato in un parco a Cologne. La sua scomparsa segue il drammatico incidente nel parco acquatico di Castrezzato, dove un bambino di quattro anni ha perso la vita. La scoperta del cadavere e l’auto parcheggiata sul posto aumentano il mistero, lasciando la comunità in attesa di risposte. Un'analisi approfondita cercherà di fare luce su questa triste vicenda.

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un parco a Cologne nel Bresciano. Si tratterebbe del 37enne bagnino nel parco acquatico di Castrezzato dove una settimana fa è annegato un bambino di quattro anni. Il bagnino era scomparso da casa da lunedì mattina, facendo perdere le sue tracce. Sul luogo del ritrovamento del cadavere c'era parcheggiata l'auto dell'uomo.

In questa notizia si parla di: cadavere - bagnino - trovato - scomparso

