Trovato morto Matteo Formenti il bagnino iscritto nel registro degli indagati per la morte in piscina del piccolo Micheal

Una tragedia che scuote la comunità: Matteo Formenti, il bagnino coinvolto nelle indagini per la tragica perdita del piccolo Michael, è stato trovato morto nel parco di Cologne. A soli 37 anni, il suo volto si spegne in un contesto di dolore e mistero, lasciando aperte molte domande. La vicenda si intreccia con le tragicità della vita, ricordandoci quanto sia fragile il confine tra speranza e perdita.

37 anni, si era allontanato da casa lunedì mattina. Due giorni dopo è stato ritrovato senza vita in un parco a Cologne. Era indagato per omicidio colposo, dopo la vicenda accaduta al parco acquatico Le Vele di Castrezzato, provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Trovato morto Matteo Formenti, il bagnino iscritto nel registro degli indagati per la morte in piscina del piccolo Micheal

