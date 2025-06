Trovato il cadavere del bagnino Matteo Formenti | era indagato per la morte di Michael il bimbo di 4 anni annegato in piscina

La tragica scoperta a Castrezzato scuote la comunità: il cadavere di Matteo Formenti, il bagnino 37enne coinvolto nell’indagine sulla morte di Michael, è stato trovato. Da giorni, la sua scomparsa aveva alimentato sospetti e tensioni. Ora, con le indagini in fase avanzata e i cellulari sequestrati, emerge un quadro complesso che potrebbe svelare i retroscena di quella drammatica giornata in piscina.

Castrezzato (Brescia): del 37enne non si avevano notizie da lunedì. Tutti i bagnini in servizio nella struttura il giorno della tragedia erano sotto inchiesta: sequestrati i loro cellulari.

