Trovato con cocaina e pistole tra Veroli e Boville Ernica scattano le manette per un 32enne

Un uomo di 32 anni, cittadino straniero, è stato arrestato tra Veroli e Boville Ernica, trovandolo in possesso di cocaina e pistole. L’operazione delle forze dell’ordine ha smascherato un pericoloso traffico illecito, mettendo in fuga il rischio di violenza e droga nel territorio. La sicurezza dei cittadini resta una priorità, e questo episodio dimostra quanto siano determinati a proteggere la nostra comunità.

