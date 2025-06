Trovato cadavere nel Bresciano | si indaga per capire se è il bagnino della piscina di Castrezzato

Una tragica scoperta scuote il Bresciano: il cadavere di Matteo Formenti, il bagnino scomparso da lunedì, è stato trovato nel parco di Cologne. Le autorità indagano sulla sua morte, mentre si cerca di capire il collegamento con la recente tragedia in piscina a Castrezzato, dove ha perso la vita un bambino di 4 anni. La vicenda solleva domande inquietanti sulla sua scomparsa e sul possibile legame tra gli eventi.

È stato trovato il cadavere di un uomo in un parco a Cologne nel Bresciano. Dalle prime ricostruzioni, sembra che si tratti del bagnino 37enne Matteo Formenti, scomparso da lunedì mattina. L’uomo da quattro anni lavorava nella piscina di Castrezzato dove lo scorso venerdì ha perso la vita il bimbo di 4 anni annegato in un momento di distrazione dei genitori. Sul luogo del ritrovamento del corpo è stata trovata parcheggiata l’auto del bagnino. L’uomo era scomparso da casa lunedì mattina dopo che il giorno precedente la procura aveva disposto nei suoi confronti e di tutti i colleghi presenti al momento dell’annegamento del bambino, il sequestro del telefono cellulare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato cadavere nel Bresciano: si indaga per capire se è il bagnino della piscina di Castrezzato

In questa notizia si parla di: trovato - cadavere - bresciano - bagnino

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada - Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

È stato l’ex fidanzato a uccidere Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, in provincia di Napoli. Il ragazzo, 18 anni, ha confessato: è stato fermato per omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il corpo senza vita d Vai su Facebook

Cologne, cadavere di un uomo trovato ai piedi Monte Orfano: morto da diversi giorni. Choc nel Bresciano; Matteo Formenti, il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina: trovato un cadavere in un parco, pot; Ritrovato senza vita il bagnino della piscina di Castrezzato in cui è morto il piccolo Micheal.

Bimbo morto in piscina nel Bresciano, scomparso il bagnino | Trovato un cadavere - Matteo Formenti, il bagnino 37enne della piscina di Castrezzato, nel Bresciano, dove è annegato il piccolo Michael Consolandi, è scomparso da lunedì. Da msn.com

Brescia, cadavere trovato nei pressi di Chiari: potrebbe essere bagnino piscina Castrezzato - Matteo Formenti scomparso dopo la tragedia di venerdì scorso quando un bambino di 4 ani è morto annegato in un momento di distrazione dei genitori ... Secondo msn.com