Trovato cadavere in un bosco | non si esclude che sia il bagnino scomparso

Un macabro ritrovamento scuote il Bresciano: un corpo senza vita è stato trovato in un boschetto, e le autorità non escludono che possa trattarsi di Matteo Formenti, il bagnino scomparso. La vicenda si tinge di mistero e tensione, mentre si cercano risposte su questa tragica morte. La comunità attende con ansia chiarimenti e sviluppi sulla scomparsa del giovane, in un clima di crescente preoccupazione.

Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato in un boschetto nel bresciano nella tarda mattinata di oggi, 25 giugno, e si teme possa trattarsi di Matteo Formenti, il 36enne di Chiari impiegato come bagnino nella piscina "Tintarella di luna" dove negli scorsi è morto annegato un bimbo di 4. 🔗 Leggi su Today.it

Matteo Formenti, il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina: trovato un cadavere in un parco, potrebbe essere lui - Dopo la tragica perdita del piccolo Michael, un’altra ombra si allunga sulla vicenda: Matteo Formenti, il bagnino scomparso e ora trovato senza vita in un parco.

