Troppo povero per mantenere il figlio dopo la separazione ma ci pensano i nonni | assolto

In un caso che mette in luce le difficoltà economiche delle famiglie moderne, un 47enne di Perugia si è trovato sotto accusa per mancato mantenimento del figlio. Tuttavia, grazie alla difesa dell’avvocato Giuseppe De Lio, è stato assolto dall’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La vicenda apre un dibattito importante sul ruolo dei nonni come sostegno nelle sfide quotidiane delle separazioni. La giustizia ha chiarito la sua posizione, ma quali sono le implicazioni di questa decisione?

Un 47enne della provincia di Perugia, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è stato assolto dall’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare per non aver versato l’assegno di mantenimento del figlio minore. L’uomo era accusato di aver omesso di versare alla ex consorte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Troppo povero per mantenere il figlio dopo la separazione, ma ci pensano i nonni: assolto

