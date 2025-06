Troppi snack e bibite | così l’Italia ingrassa i suoi bambini

In Italia, oltre il 50% dei bambini si nutre quotidianamente di snack e bibite gassate, contribuendo a un aumento dell’obesità infantile e a problemi di salute a lungo termine. Il rapporto Aletheia denuncia un sistema alimentare che favorisce cibi ultra-processati, lasciando poco spazio a frutta e verdura fresca. È ora di intervenire: le mense scolastiche possono diventare il primo presidio per una corretta educazione alimentare e la prevenzione dei disturbi alimentari nei più giovani.

Roma - Rapporto Aletheia denuncia abuso di cibi ultra-formulati, scarso consumo di frutta e verdura, e propone mense scolastiche come primo presidio preventivo. Negli ultimi anni, l'assunzione di bibite gassate, snack confezionati, biscotti industriali e piatti pronti è divenuta una costante nella dieta quotidiana di molti bambini: il mercato globale ha superato i 2.000 miliardi di dollari. In Italia, oltre il 50?% dei più piccoli consuma dolciumi preconfezionati più di tre volte a settimana; uno su quattro beve ogni giorno bibite zuccherate, mentre più di uno su dieci sceglie regolarmente snack salati.

