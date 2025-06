Trofeo Settecolli 2025 | ultima spiaggia e fondamentale banco di prova verso i Mondiali di Singapore

Il Trofeo Settecolli 2025 si prepara a essere l’evento imperdibile che potrebbe fare la differenza verso i Mondiali di Singapore. Roma si illumina di passione e orgoglio azzurro, tra nuotate emozionanti e sfide intense. Dal 26 al 28 giugno, il Foro Italico accoglie atleti e appassionati in un ambiente che unisce storia e sport, in un'atmosfera carica di speranze e sogni. Per molti sarà l’ultima occasione per inseguire un pass ...

Roma si accende di passione e orgoglio azzurro. Dal 26 al 28 giugno, il Foro Italico torna ad abbracciare il grande nuoto internazionale con il Trofeo Settecolli, una delle competizioni più affascinanti e attese al mondo. Nella cornice senza tempo della vasca olimpica romana, tra pini secolari e marmo storico, si alzerà il sipario su tre giorni che profumano di sogni, sfide e futuro. Per molti sarà l'ultima occasione per inseguire un pass iridato, per altri un test decisivo in vista del Mondiale di Singapore, ma per tutti sarà soprattutto una celebrazione della grande bellezza del nuoto. L'Italia si presenta con il cuore pieno di speranze e la mente proiettata ai traguardi più ambiziosi, pronta a scrivere nuove pagine di gloria davanti a un pubblico caldo e competente che solo Roma sa offrire.

